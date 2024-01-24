Француженка на два года бросила семилетнего сына одного в квартире ради любовника

Француженка ради любовника бросила своего семилетнего сына. Ребенок, чтобы выжить, два года воровал еду и жил один в не отапливаемой квартире. При этом он каждый день посещал школу. Никто из взрослых и понятия не имел о его трудном положении.

Как сообщает The Time, ребенка оставили на произвол судьбы в муниципальной квартире в Нерсаке, деревне на окраине Ангулема в Шаранте, после того как его мать переехала к своему новому партнеру в трех милях далее.

Не названная мать, 39 лет, была приговорена на прошлой неделе к шести месяцам тюремного заключения за то, что бросила несовершеннолетнего и подвергла его опасности. Отцу мальчика, проживавшему в другом городе, обвинения не были предъявлены.

По данным следствия, мальчик жил один с 2020 по 2022 год и в это время периодически оставался без горячей воды, отопления и электричества, умывался холодной водой и закутывался в спальные мешки и одеяла, чтобы согреться.

Нужда заставила его красть помидоры с соседнего балкона и разыскивать еду у соседей, которые, в конце концов, что-то заподозрили и обратились в полицию, которая взяла мальчика под опеку.

Прежде, чем ситуация разрешилась, соседи выразили свою обеспокоенность матери мальчика, которая сказала им, что она заботится о своем сыне и попросила не вмешиваться в ее дела, сообщает The Times.

По словам местных жителей, жизнь ребенка в одиночестве и нужде осталась не замеченной отчасти потому, что мальчик посещал школу, был чистоплотным и получал хорошие оценки.

Мэр города Барбара Кутюрье рассказала местным СМИ, что ребенок выполнял домашнее задание и был «хорошим учеником», несмотря на все испытания.

«Я думаю, что это была своего рода защита, которую он окружал себя, говоря: «Все в порядке», – сказала она.

Она добавила, что не думает, что кто-то смог бы понять, что происходит на самом деле, учитывая, насколько хорошо мальчик следил за собой.

Одноклассник мальчика рассказал телевидению TFI: «Он сказал своим одноклассникам, что ел один и ездил на автобусе один. Он никуда не выходил, и все время оставался дома».

Сообщается, что на суде на прошлой неделе мать мальчика настаивала на том, что она жила со своим сыном, но это, как сообщается, было опровергнуто мобильными данными, полученными полицией, которые показали, что она почти не бывала в их с сыном квартире.

Соседи говорят о своей вине за то, что не поняли, что происходит, и не начали действовать раньше. По их словам, анонимность современной жизни сыграла свою роль в том, что пренебрежение детским горем продолжалось так долго.

Париж, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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