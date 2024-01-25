В Испании в лесу нашли огромную нарколабораторию как в сериале «Во все тяжкие»

В Испании в лесной и гористой местности в отдалении от населенных пунктов найдена огромная нарколаборатория. Она производила в промышленных масштабах экстази.

Как сообщают испанские СМИ, незаконный объект работал в Валенсии. По подсчетам, в лаборатории, напоминающей ту, что была изображена в знаменитом сериале «Во все тяжкие», было произведено более двух тонн наркотика.

О том, что на объекте производились запрещенные вещества, полицейские поняли по сильному химическому запаху, постоянной перевозке туда пластиковых канистр. Сотрудники лаборатории носили маски промышленного типа и надевали спецодежду при входе в здание.

17 января следователи произвели двенадцать арестов и изъяли «1900 литров МДМА, 1000 литров других химических веществ, используемых для изготовления экстази, и 1000 литров химических остатков».

В лаборатории они обнаружили «графины, башни, печи, пробирки, прецизионные весы, средства индивидуальной защиты и многое другое». По данным полиции, исходя из количества выявленных химических веществ, торговцы могли изготовить более двух тонн амфетаминов.

Из двенадцати арестованных четверо были заключены в тюрьму. Помимо обвинений в преступлениях против общественного здравоохранения и членстве в преступной группировке, наркоторговцы также будут привлечены к ответственности за преступления против окружающей среды после выброса химических отходов в природу после переработки наркотика.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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