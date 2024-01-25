Американский химик вызвал скандал, посоветовав пить английский чай с солью и лимоном

Американский ученый вызвал скандал в Англии, выведя новый рецепт идеального чая. Все началось с того, что Мишель Франкл, профессор химии в колледже Брин-Мор, предложил добавить к британскому рецепту черного чая щепотку соли, немного лимонного сока, а также «энергично выжать пакетик».

В своей новой книге «Погруженный: химия чая» американский исследователь объясняет, что ион натрия, содержащийся в соли, блокирует горечь чая. Цитрусовый сок устраняет «пену», которая иногда появляется на поверхности напитка. Что касается пакетиков, то они должны быть большими, а чашка – маленькой, прочной и предварительно разогретой. Молоко следует вливать в уже заваренный чай.

«В Соединенных Штатах ужасные чашки чая. Люди здесь часто употребляют теплую воду прямо из-под крана. Это ужасно», – рассказал Франкл, слова которого приводит Guardian . «Я вырос на Среднем Западе, в стране, где мы пьем много кофе, но моим любимым напитком всегда был чай – и я потратил много времени на это исследование. Но даже после всех этих лет питья чая и изучения химии я узнал новые вещи о том, что находится в моей чашке и как приготовить лучшую чашку чая», – оправдывается он.

Эти американские нововведения вызвали настоящую бурю в Англии. Там потребовали прекратить коверкать классический рецепт черного чая. Чтобы избежать дипломатического скандала, посольство США в Лондоне в эту среду выпустило пресс-релиз, в котором указывается, что «чай – это эликсир товарищества, он символизирует священную связь между нашими двумя народами». «Мы не можем оставить без внимания это скандальное предложение, которое угрожает основам наших особых отношений. Мы хотим заверить добрых людей Британии, что добавление соли в ваш национальный напиток не является официальной политикой США. И никогда не будет. Посольство США продолжит правильно заваривать чай. В микроволновке», – завершает дипломатическую ноту шутка в британском стиле.

Лондон, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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