«Дезинформация» – спустя неделю Франция ответила на обвинения России в использовании на Украине французских наемников

Спустя неделю после обвинения Франции со стороны России в использовании на Украине французских наемников, Париж нашел, что ответить Москве.

Выяснилось, что, с точки зрения Франции, она является мишенью для «российской кампании дезинформации». Об этом говорится в пресс-релизе, выпущенном Министерство вооруженных сил Пятой республики. Согласно ему, Париж выявил «скоординированный маневр России» по распространению ложной информации с участием Франции, такой как предполагаемое присутствие французских «наемников», воюющих за Киев на Украине.

«Соответствующие государственные службы выявили и отслеживают скоординированный маневр России, в том числе через пророссийские информационные сети и государственные СМИ, такие как Sputnik News, RT и РИА Новости, с целью передачи и распространения этой ложной информации», – говорится в заявлении министерства.

С самого начала конфликта на Украине Франция была «мишенью российской кампании дезинформации», объясняют французские военные. И ситуация обострилась после того, как в середине января Эммануэль Макрон подтвердил приверженность оказывать и дальше поддержку Украине. «Мы не можем позволить России победить», – заявил, в частности, президент Франции, анонсируя новые поставки оружия в Киев.

На следующий день после этих заявлений, 17 января, Минобороны России заявило, что нанесло удар по зданию в Харькове, служащему «зоной временного размещения наемников, большинство из которых были гражданами Франции». Шестьдесят иностранных боевиков в ходе высокоточного удара были ликвидированы, 20 – с тяжелыми ранениями и ожогами были доставлены в госпиталя Украины.

««Российский дезинформационный маневр» продолжился в понедельник распространением «списков предполагаемых французских наемников, погибших в результате этой атаки на российских Telegram-каналах», зная, что «некоторые из этих списков были распространены уже в 2022 году, в первые недели конфликта», – продолжает пояснять позицию по вопросу наемников министерство вооруженных сил Франции.

«В среду «кампания» продолжилась сообщением Sputnik International об уничтожении франко-итальянской системы «земля-воздух» SAMP-T, поставленной на Украину из того же источника. Однако «ни одно из этих сведений не подтверждено Францией»», – настаивают в министерстве вооруженных сил.

«Столкнувшись с усилением французской военной помощи Украине, мы ожидаем, что этот российский интоксикационный маневр продолжится: мы осуждаем его и укрепляем нашу систему мониторинга этих манипуляций», – предупредил в этом пресс-релизе министр вооруженных сил Себастьян Лекорню.

«У Франции нет «наемников», ни в Украине, ни где-либо еще, в отличие от других стран», – продолжило министерство иностранных дел Франции, осудив «новую грубую российскую манипуляцию».

И продолжило: конфликт на Украине быстро привлек иностранных добровольцев, которые пошли воевать вместе с украинскими солдатами. Среди них были и французы.

В Минобороны Франции подчеркивают, что посыл Москвы ими понят: слово «наемник», выбранное Москвой, немаловажно, поскольку французское законодательство запрещает наемничество или действия, связанные с борьбой за вознаграждение за границей. Такие деяния наказываются 5-ю годами тюремного заключения и штрафом в размере 75 000 евро.

Париж, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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