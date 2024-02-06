Французы теряют интерес к сексу

Мужчины и женщины во Франции теряют интерес к сексу.

Согласно опросу Ifop, проведенному в январе и опубликованному во вторник, 6 февраля, выяснилось следующее: четверо из десяти французов говорят, что у них в среднем один сексуальный контакт в неделю, по сравнению с почти шестью из десяти пятнадцать лет назад.

Такое снижение сексуальной активности, по-видимому, особенно затрагивает молодых людей: более четверти лиц, вступивших в половую жизнь в возрасте от 18 до 24 лет, признаются, что не вступали в половую связь в течение года. Это в пять раз больше, чем двадцать лет назад.

Что касается молодых людей, вступавших в половую связь, то у половины из них это был в среднем один сексуальный контакт в неделю – показатель значительно ниже для людей в возрасте от 25 до 50 лет.

Институт опросов общественного мнения анализирует это сокращение сексуальной активности «в контексте растущей диссоциации между супружеством и сексуальностью». Напимер, сейчас француженки гораздо менее охотно заставляют себя заниматься любовью.

Если каждая вторая женщина по-прежнему говорит, что иногда занимается любовью сама того не желая, то это гораздо меньше, чем сорок лет назад – тогда таких женщин было почти восемь из десяти. Сексуальное давление ощущают и мужчины: 46% из них говорят, что у них уже был нежелательный секс.

Ifop также указывает на «все более заметное» отсутствие интереса к сексу. Около 54% ​​взрослых женщин и 42% мужчин говорят, что могли бы продолжать жить с кем-то в чисто платонических отношениях. Так происходит с каждым четвертым человеком в отношениях, который признается, что не имеет или больше не имеет физической близости со своим партнером.

«Если супружеский долг не исчез полностью, это исследование подчеркивает растущую долю французов, которым удается освободиться от определенной «сексуальной нормальности» и особенно от социальных предписаний, которые обязательно привязывают пару к интенсивной сексуальной активности», – отмечает Франсуа Краус, директор отдела гендера, сексуальности и сексуального здоровья Ifop.

Но в вопросе воздержания различия между мужчинами и женщинами остаются весьма выраженными. Отсутствие сексуальных отношений легко переживают две из трех женщин по сравнению с едва ли половиной мужчин. А недостаток в случае длительного отсутствия сексуальных связей представляет гораздо большую проблему для мужчин (60%), чем для женщин (30%).

Таким образом, сексуальность занимает гораздо меньшее место в жизни женщин. Если шесть из десяти француженок до сих пор придают этому значение, то около тридцати лет назад их было восемь из десяти.

Париж, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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