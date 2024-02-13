Президентом Финляндии стал русофоб

Александр Стубб из правоцентристской Национальной коалиционной партии с небольшим перевесом одержал победу на президентских выборах в Финляндии в воскресенье, победив либерального члена Партии зеленых Пекку Хаависто, который признал свое поражение.

Стубб настроен проевропейски и решительно поддерживает Украину, занявшую жесткую позицию по отношению к России.

Он объявил себя победителем во втором туре голосования, набрав 51,6% голосов при подсчете 99,7% бюллетеней против 48,4% у Хаависто, как показали данные министерства юстиции, пишет Reuters.

Новый глава государства Финляндии будет отвечать за ее безопасность и внешнюю политику, включая недавно одобренную позицию члена НАТО в отношении России, с которой у нее общая протяженная граница.

В телевизионном выступлении Стабб назвал свою победу «величайшей честью» в своей жизни.

«Ощущение спокойствия и смирения, но, конечно, в то же время я чрезвычайно счастлив и благодарен, что такое большое количество финнов проголосовало и что я могу стать президентом Финляндской Республики», – сказал он.

Стубб, бывший премьер-министр, выиграл первый тур 28 января, набрав 27,2% голосов, опередив Хаависто с 25,8%. Он также опередил Хаависто в опросах общественного мнения, в последний раз на 6-8 процентных пунктов.

Хаависто поздравил Стубба как «13-го президента Финляндии».

«Я верю, что Финляндия теперь получит хорошего президента республики. Александр Стубб – опытный, компетентный человек для этой работы. Больше никакой болтовни», – сказал он.

Голосование знаменует собой новую эру в Финляндии, которая на протяжении десятилетий избирала президентов для развития дипломатии, в частности с соседней Россией, и предпочитала не присоединяться к военным союзам, чтобы смягчить напряженность между Москвой и НАТО.

Но финны изменили свое мнение после начала СВО в 2022 году, что привело к быстрому развороту, который привел к вступлению страны в НАТО в апреле прошлого года.

Теперь, находясь под эгидой безопасности западного альянса, Стубб заменит Саули Ниинисто, который уходит в отставку после двух шестилетних сроков, в течение которых он получил прозвище «Шепчущая Путина» за свои предыдущие тесные связи с российским лидером.

Стубб будет играть центральную роль в определении политики Финляндии в отношении НАТО, одновременно возглавив общую внешнюю политику и политику безопасности в тесном сотрудничестве с правительством и выступая в качестве главнокомандующего вооруженными силами.

«Теплые поздравления Александру Стуббу. Финляндия – наш близкий друг и партнер», – заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в сообщении на X.

Лаури, 36-летний ИТ-специалист, голосовавший в Хельсинки, назвал Россию главной задачей, стоящей перед новым президентом.

«Очевидно, что мы все знаем, что сейчас находимся в трудном положении, глядя на Россию, на всю турбулентность в сегодняшнем мире. Поэтому я думаю, что это самая большая угроза и самая большая проблема, которая у нас есть», – сказал он Reuters в субботу.

В интервью Reuters в прошлом месяце Стубб заявил, что на данный момент во внешней политике Финляндии не будет российской опоры.

Стубб выступает за глубокое сотрудничество с НАТО, например, за разрешение транспортировки ядерного оружия через территорию Финляндии и размещение некоторых войск НАТО на постоянной основе в Финляндии. Однако он не поддерживает хранение ядерного оружия в Финляндии.

«Иногда ядерное оружие является гарантией мира», – заявил Стабб на дебатах во вторник.

Россия пригрозила Финляндии ответными мерами в ответ на ее членство в НАТО и соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, подписанное с США в декабре.

Хельсинки, Александр Никифоров

© 2024, РИА «Новый День»

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