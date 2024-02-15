Макрон пригласил Зеленского в Париж в эту пятницу

Президент Франции Эммануэль Макрон ждет в гости главу Украины Владимира Зеленского в эту пятницу. Затем украинец отправится в Германию, чтобы выступить на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу 17 февраля.

Как сообщает «Фигаро», Макрон и Зеленский намерены подписать соглашение о безопасности между двумя странами. «Это соглашение следует обязательствам, которые были приняты в формате G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года», – напомнили в Елисейском дворце.

Затем украинский президент отправится в Германию, чтобы выступить на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля.

Напомним, что Эммануэль Макрон в середине января заявил, что хочет поехать в Киев, однако в последний момент этот визит был отменен. В СМИ проходила информация о том, что на Макрона в Киеве, якобы, готовилось покушение.

Париж, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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