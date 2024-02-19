В Германии кабаны устроили погром в боулинге

В Германии дикие кабаны устроили погром в боулинг-центре. Как сообщают СМИ, инцидент произошел в Поггенхагене, пригороде Ганновера, в пятницу 16 февраля. В городе недалеко от вокзала была замечена компания диких кабанов. Пока все ждали полицию, животные бегали по улицам, а два из них сумели через окна проникнуть в боулинг-центр и устроили погром.

Одно из животных продолжило путь к игровой площадке, которая в то время не использовалась. Прибывшая полиция загнала его в угол комнаты, после этого на место инцидента прибыл охотник и заколол кабана копьем.

Ганновер, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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