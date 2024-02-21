Эстония арестовала несколько человек, которые должны были сеять страх и панику в обществе

Эстония задержала 10 подозреваемых за «действие от имени российской спецслужбы» в целях оказания на общество. По словам представителей властей маленькой прибалтийской страны, среди задержанных есть как русские, так и эстонцы, сообщает CNN.

Целью выявленной группы было «сеять страх и создавать напряженность в эстонском обществе», говорится в заявлении Службы внутренней безопасности Эстонии.

Следователи подозревают, что эти люди были завербованы российской спецслужбой для сбора информации и совершения различных действий, таких как вандализм в отношении автомобилей министра внутренних дел и нескольких памятников. По словам генерального директора Службы внутренней безопасности Эстонии Марго Паллосон, некоторые из арестованных были завербованы через социальные сети.

Россия пока не ответила на претензии со стороны Эстонии.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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