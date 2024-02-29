Шольц раскрыл правду: Британия и Франция, действительно, активно помогают убивать русских

Великобритания обвиняет Германию в «вопиющем злоупотреблении разведданными» после того, как канцлер Олаф Шольц заявил, что британские и французские военные помогают Украине запускать ракеты большой дальности по русским.

Шольц заявил в понедельник, что он не будет поставлять ракеты большой дальности немецкого производства, поскольку для этого потребуется помощь немецких войск на земле, утверждая, что следование примеру Великобритании сделает его страну «участником войны», напоминает Daily Mail.

Он сказал, что поставка систем вооружения Taurus приблизит немецкие войска к линии фронта на Украине.

«То, что делается в области управления целями и сопутствующего управления целями со стороны англичан и французов, не может быть сделано в Германии. Это знают все, кто имел дело с этой системой. Немецкие солдаты ни в коем случае и ни в каком месте не должны быть связаны с целями, которых достигает система Таурус», – отметил Шольц.

Комментарии Шольца считаются первым случаем, когда утверждается, что британские войска поддерживали украинские войска в военной форме, отмечает Daily Mail.

Тобиас Эллвуд, бывший председатель комитета по обороне Палаты общин, заявил газете Telegraph: «Это вопиющее злоупотребление разведывательными данными, преднамеренно призванное отвлечь внимание от нежелания Германии вооружить Украину собственной ракетной системой большой дальности. Это, без сомнения, будет использовано Россией».

Великобритания и Франция уже давно заявили, что отправляют на Украину ракеты большой дальности Storm Shadow и Scalp, соответственно.

Во вторник стало известно, что Великобритания также разместила на Украине «небольшое количество» военнослужащих в качестве поддержки, уточнив лишь, что некоторые из них занимались медицинской подготовкой.

Хотя известно, что Великобритания предоставляет Украине разведданные о российских целях, в настоящее время неизвестно, в какой степени оказывается поддержка украинским войскам в прямых военных действиях, пишет Daily Mail.

Разведывательное сообщество раскритиковало Шольца за его комментарии. Джастин Крамп, исполнительный директор разведывательной консалтинговой компании Sibylline, заявил газете: «Британская поддержка Украины вряд ли является новостью для Москвы, учитывая неоднократные утечки, но ранее это было завуалировано двусмысленностью – само по себе оно опирается на уловку из собственной пьесы России».

«Шольц, однако, более явно прорвал эту завесу. Его утверждение является подарком российским пропагандистам, уже составляющим ключевую часть усилий России по подрыву сплоченности НАТО и поддержки Киева в этот критический период перед выборами в США и Великобритании. В ближайшем будущем это заставит Россию удвоить усилия по нападению на иностранные силы, присутствующие в Украине».

Норберт Роттген, старший депутат от бывшей правящей партии Ангелы Меркель, ХДС, добавил: «Заявление канцлера относительно предполагаемого участия Франции и Великобритании в эксплуатации крылатых ракет большой дальности, используемых на Украине, совершенно безответственно».

Лондон, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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