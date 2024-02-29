Англия может продать один из двух авианосцев – на его эксплуатацию нет денег

Будущее второго британского авианосца находится под угрозой из-за проблем с финансированием, утверждают источники в военно-морских силах.

Высокопоставленные чиновники высказались после того, как стало известно, что бюджет на следующей неделе не будет включать какого-либо значительного увеличения расходов на оборону.

Они опасаются, что авианосец Prince of Wales, строительство которого обошлось в 3,5 миллиарда фунтов стерлингов, может быть законсервирован или продан по бросовой цене дружественной стране. И тогда Англия останется только с авианосцем «Королева Элизабет».

Возможный шаг, названный «моментом HS2» для Королевского флота, вероятно, вызовет разногласия, пишет Daily Mail. Это решение может стать неизбежным уже в 2028 году, если состояние оборонных финансов не улучшится.

Вчера вечером источник в военно-морских силах сообщил газете Daily Mail, что кошмарный сценарий продажи авианосца ради экономии средств обсуждался членами Группы планирования морских предприятий, которая рассматривает будущие соображения и стратегии.

В частности источник сказал следующее: «В группе осознают, что ВМФ изо всех сил пытается выполнить оперативные обязательства и должен как можно быстрее расширять флот. Второй авианосец – это актив, который находится в резерве и представляет собой очень дорогую часть редко используемого оборудования. Поэтому, если мы хотим решить проблемы с балансом, мы можем избавиться от авианосца или передать его, скажем, союзнику из AUKUS [Австралия, Великобритания и США]».

Вчера вечером официальные источники сообщили, что, хотя ВМС сохраняют приверженность содержать и использовать оба авианосца, «изменения в правительстве и бюджете» могут вынудить пойти на сокращения. Министры сказали высшему руководству, что они должны «тратить лучше», чтобы убедить Казначейство увеличить инвестиции.

Вчера бывший министр обороны Пенни Мордаунт провела экстренную встречу с Джереми Хантом, чтобы обсудить бюджет.

Г-жа Мордаунт, член парламента от Северного Портсмута, где находится крупнейшая база Королевского военно-морского флота, написала в Интернете: «Встретилась с канцлером, чтобы повторить то, что семьи и предприятия Портсмута должны услышать в бюджете. Наш первый долг – защитить нашу нацию и ее интересы».

Другой бывший министр обороны, Бен Уоллес, заявил газете Mail, что Великобритания фактически «лгала» НАТО в течение последних 20 лет относительно ее возможностей.

Отставной командующий Королевским флотом Том Шарп сказал: «Если бы я был скептиком по авианосцам, а их много, я бы прямо сейчас охотился за одним из них.

«Их делу не помогает то, что, когда в Красном море представилась почти идеальная возможность использовать авианосец, мы не воспользовались ею по политическим причинам. Мы должны признать угрозу для второго авианосца, это неприятная реальность; ядерное сдерживание является единственным защищенным потенциалом Великобритании».

Напомним, что строительство авианосцев было одобрено в 2007 году тогдашним премьер-министром Гордоном Брауном. В рамках сокращения расходов один из авианосцев был практически списан еще до отплытия. Но министры выяснили, что отмена этого закона обойдется дороже.

HMS Prince of Wales и HMS Queen Elizabeth обошлись в общей сложности в 7 миллиардов фунтов стерлингов. Сегодня широко признано, что Великобритания не сможет адекватно защищать или управлять ими независимо.

У службы есть только одно надежное судно с запасами, RFA Fort Victoria, для поддержки авианосцев, и оно должно быть выведено из эксплуатации в 2028 году.

65-тысячные гиганты и их ударные группы ранее полагались на защиту союзников, включая Нидерланды и США. Для работы одного из них требуется почти 700 членов экипажа, что приводит к истощению сил в то время, когда возникают проблемы с набором и удержанием персонала.

Источники в ВМФ назвали этот возможный шаг «моментом HS2» – по аналогии с решением Риши Сунака отказаться от части проекта высокоскоростной железной дороги между Лондоном и Севером.

Вчера вечером г-н Уоллес сказал: «За последние 20 лет Вооруженные силы Великобритании не смогли предоставить НАТО то, о чем они заявляли. Либо мы должным образом финансируем Вооруженные силы, либо будущие премьер-министры должны признать перед общественностью, что они хотят, чтобы Великобритания была последователем, а не лидером на мировой арене».

Представитель Королевского флота заявил: «Эти утверждения категорически неверны, мы полностью привержены эксплуатации как HMS Queen Elizabeth, так и HMS Prince of Wales».

Между тем, самый высокопоставленный офицер Великобритании, 58-летний адмирал сэр Тони Радакин, отложил выход на пенсию, чтобы продолжить консультировать президента Украины Владимира Зеленского. Начальник штаба обороны должен был уйти в отставку в ноябре 2024 года.

Лондон, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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