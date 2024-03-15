Глава МИД Италии исключил отправку итальянских войск на Украину

«Я исключаю «отправку войск на Украину», потому что мы хотим мира, мы хотим, чтобы были переговоры, но мы не хотим воевать с Россией», – такое заявление сделал глава МИД Италии Антонию Таяни.

«Мой коллега по обороне также подтвердил, что мы даже не думаем об отправке войск воевать, Италия «помогает Украине защитить себя»», – добавил дипломат.

Как сообщают итальянские СМИ, такое заявление прозвучало из уст вице-премьера, министра иностранных дел Антонио Таяни в программе Prima di Tomorrow на Rete4. высокопоставленный чиновник отвечал на вопрос о том, как он мржет прокомментировать заявление Эммануэля Макрона, который подтвердил, что не исключает отправки войск на Украину. Президент Франции заявил, что «поддерживает» свои заявления о войсках на Украине, сделанные десять дней назад в качестве «гипотезы будущего». И своем интервью, которое вышло в эфир накануне, Макрон повторил: «У нас есть цель: Россия не может и не должна победить. Если ситуация ухудшится, ответственность за это вновь будет лежать исключительно на России».

Рим, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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