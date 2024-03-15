Дания объявила призыв для женщин в интересах гендерного равенства

Дания объявила о введении женского призыва на военную службу с 2026 года и о продлении военной службы с четырех до 11 месяцев как для мужчин, так и для женщин, что делает ее третьей европейской страной – вместе с Норвегией и Швецией – которая требует, чтобы женщины служили в вооруженных силах. Силы, сообщает BBC.

Копенгаген также хочет увеличить оборонный бюджет почти на 6 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет для достижения целей НАТО.

«Мы перевооружаемся не потому, что хотим войны. Мы перевооружаемся, потому что хотим ее избежать», – заявила премьер-министр Метте Фредериксен, добавив, что правительство пытается достичь «полного равенства между полами». Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен также высказался по теме: «Более строгий призыв на военную службу, включающий полное гендерное равенство, должен помочь решить проблемы обороны, национальной мобилизации и оснащения наших вооруженных сил».

В Дании женщины в настоящее время могут добровольно идти на военную службу. В прошлом году в армии служило 4700 человек, около 25 процентов из них – женщины. Это число будет увеличено до 5000 в год. Вооруженные силы Дании в настоящее время насчитывают около 20 000 действующих военнослужащих, в том числе около 9 000 профессиональных военнослужащих.

Копенгаген, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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