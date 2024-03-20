В больнице, где лечилась Кейт Мидлтон, пытались украсть ее историю болезни

Скандал в больнице, где проходила лечение он неуказанного заболевания Кейт Мидлтон. Как стали известно британской прессе, один из сотрудников учреждения пытался выкрасть болезни принцессы.

Как сообщает Daily Mail, руководители лондонской клиники начали срочное расследование после того, как стало известно, что, по крайней мере, один сотрудник пытался получить доступ к личным данным принцессы Уэльской после того, как она перенесла плановую операцию на брюшной полости в январе этого года.

Скандал окутан тайной, что еще больше подогревает интерес и публики, СМИ. Частная больница отказалась отвечать на вопросы о том, когда ей впервые стало известно о заявлениях о нарушениях и был ли отстранен ответственный персонал на время продолжения расследования.

Служба контроля данных, представитель комиссара по информации (ICO), подтвердила MailOnline, что «получила отчет о взломе» и находится в процессе «оценки предоставленной информации».

Между тем, инсайдеры больницы, расположенной в Мэрилебоне, в центре Лондона, заявили, что персонал был «совершенно шокирован и обезумел» от того, что «коллега, которому доверяют», мог совершить такое «нарушение доверия и этики».

Сообщается, что Кейт осведомлена о происходящем, а представитель Кенсингтонского дворца заявил о потенциальном уголовном преступлении: «Это вопрос лондонской клиники».

Предполагаемое нарушение конфиденциальности возникло на фоне появления безумных теорий заговора после того, как принцесса выздоровела в частном порядке после процедуры 16 января.

Пользователи в социальных сетях использовали решение Кейт уйти от общественного внимания как возможность распространить необоснованные и оскорбительные утверждения.

«Кейтспирасии» включали утверждения, что она выздоравливала после «бразильской подтяжки задницы» или находилась в коме – теория, выдвинутая испанским журналистом. Другие, более зловещие теории включали в себя измышления о том, что принцесса мертва, ее заменили двойником. Еще одна популярная версия, что брак Уэльсов находится в беде, а сама Кейт страдает от слабоумия на фоне измен принца.

Раскрывая скандал, один из инсайдеров больницы рассказал Mirror: «Это серьезное нарушение безопасности, которое невероятно вредно для больницы, учитывая ее безупречную репутацию в сфере лечения членов королевской семьи. Высшее руководство больницы связалось с Кенсингтонским дворцом сразу после того, как инцидент был доведен до их сведения, и заверило дворец, что будет проведено полное расследование.

«Весь медицинский персонал был крайне шокирован и обезумел из-за обвинений и был очень уязвлен тем, что коллега, которому доверяют, мог якобы нести ответственность за такое нарушение доверия и этики».

Доступ сотрудников любой национальной системы здравоохранения или частного медицинского учреждения к медицинским записям пациента без согласия контролера данных медицинского учреждения является уголовным преступлением В великобритании.

Полиция метрополитена сообщила MailOnline, что не может комментировать ситуацию, не зная, сообщила ли клиника об инциденте в полицию.

Хотя в клинике отказались отвечать на вопросы, в ней заявили, что твердо убеждены, что «все наши пациенты, независимо от их статуса, заслуживают полной конфиденциальности и конфиденциальности в отношении их медицинской информации».

Подробности о состоянии Кейт не разглашаются, но Кенсингтонский дворец ранее заявлял, что оно не связано с раком и что принцесса желает, чтобы ее личная медицинская информация оставалась конфиденциальной.

Лондон, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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