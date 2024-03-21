Премьер Франции на ужине в Париже обвинил во всех бедах Армении Россию

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь во время выступления на ужине в Координационном совете армянских организаций во Франции обвинил Россию во всех бедах Армении. Более того, он в своей речи смешал ситуации Армении и Украины и заверил слушателей, что Россия «не поддерживает стремление к свободному суверенитету» ни той, ни другой страны.

Франция предполагает твердость в отношении России, заверил слушатей недавно назначенный на должность премьер. По его словам, «Россия ничего не сделала, чтобы предотвратить» и «даже потворствовала» молниеносному и победоносному наступлению Азербайджана в Нагорном Карабахе в октябре прошлого года. «Россия хочет наказать Армению за то, что она выбрала путь борьбы с безнаказанностью, присоединившись к Международному уголовному суду и просто потому, что она выбрала демократию и верховенство закона», – добавил глава правительства Франции, который является также открытым геем.

«Я скажу это решительно, и я принимаю это: со стороны России было самодовольное отношение. Я говорю это сегодня вечером и говорю это ясно, тем более, что ее посол здесь», – отметил Атталь.

Во время выступления Габриэля Атталя посол России покинул зал, отметили присутствовавшие на месте журналисты BFMTV.

Париж, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube