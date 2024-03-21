Страны запада ждет тотальный бэби-крах – рождаемость может упасть на 97 процентов

Ужасающая угроза «недостаточной численности населения» нависла над странами запада. Выясняется, что 75% стран столкнутся с детским кризисом к 2050 году, а многие станут зависимыми от мигрантов настолько, что это вызовет «ошеломляющие социальные перемены», пишет Daily Mail.

Исследователи из Института показателей и оценки здоровья (IHME) предупредили, что глобальный уровень рождаемости (число детей, рожденных на одну женщину) резко падает, подвергая мир риску экономического коллапса.

Проблема особенно остра в таких богатых странах, как Великобритания, которые станут зависеть от иммиграции для поддержания экономического роста.

По прогнозам, к 2100 году в Великобритании уровень рождаемости снизится до 1,3 ребенка на женщину детородного возраста, что значительно ниже уровня воспроизводства в 2,1 ребенка – числа, которое в среднем должно быть у каждой женщины, чтобы заменить обоих родителей.

Только страны с низкими доходами увидят рост рождаемости, но им будет сложно поддержать молодое население.

Исследование также прогнозирует, что к 2100 году половина всех детей будет рождаться в странах Африки к югу от Сахары.

Однако восполнение рождаемости не учитывает влияние миграции, а это означает, что общая численность населения в стране все еще может увеличиваться, несмотря на снижение уровня рождаемости.

Хотя многие ученые предупреждают об угрозе перенаселения для окружающей среды, продовольствия и жилья, недостаточная численность населения также является проблемой. Если не принять меры, это может привести к увеличению старения населения, значительная часть которого будет нуждаться в уходе и не сможет работать, пишет Daily Mail.

Старший автор исследования, профессор Стейн Эмиль Волсет из Вашингтонского университета, заявил, что женщинам в странах с высоким уровнем дохода, желающим иметь детей, необходимо оказывать лучшую поддержку, чтобы поддерживать численность населения и экономический рост.

«В XXI веке мы сталкиваемся с ошеломляющими социальными изменениями, – сказал он. – Мир будет одновременно бороться с бэби-бумом в одних странах и с бэби-крахом в других».

Он также предупредил, что некоторые из самых бедных и политически нестабильных стран Африки будут бороться за то, как поддержать самое молодое и быстрорастущее население на планете.

По прогнозам, к 2050 году семь из десяти стран с самым высоким уровнем рождаемости будут находиться в Африке к югу от Сахары. Нигер возглавляет список с показателем 5,15.

В Великобритании уровень рождаемости составлял 2,19 в 1950 году и упал до 1,85 в 1980 году. В 2021 году он составил всего 1,49, как показало исследование. Отдельные данные свидетельствуют о схожих цифрах.

Однако к 2050 году прогнозируется его дальнейшее падение до 1,38. Исследователи прогнозируют, что в 2100 году он будет составлять 1,3.

США увидят ту же траекторию, что и Великобритания.

Авторы исследования предупредили, что правительства должны начать планировать угрозы экономике, продовольственной безопасности, здравоохранению, окружающей среде и геополитической безопасности, вызванные демографическими изменениями, пик которых наступит к 2100 году.

Лондон, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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