Добросердечная англичанка спутала помпон для шапки с больным ежиком

Добросердечная англичанка всю ночь заботливо ухаживала за больным «ежиком», но, доставив его в больницу для животных, обнаружила, что это был всего лишь помпон для шерстяной шапки.

Любительница животных нашла на тротуаре, по ее мнению, раненое существо и провела ночь, присматривая за ним, сообщает Daily Mail.

На следующее утро она отвезла неподвижное млекопитающее в природный заповедник и больницу дикой природы Лоуэр-Мосс-Вуд в Натсфорде, Чешир, в коробке, тщательно выложенной газетами, и даже поставила рядом с ним небольшое блюдо с едой.

Но когда менеджер больницы Джанет Котце открыла коробку, она поняла, что «ежу» на самом деле место на шерстяной шапке.

Г-жа Коце сказала, что «не могла поверить в то, что видела», когда сделала это открытие.

А когда она рассказала эту новость спасателю, смущенная женщина сказала: «Вы шутите». Затем любитель животных смущенно вышла из больницы для животных с коробкой в ​​руке.

Позабавленная г-жа Коце сказала: «Это было первое признание за день. Пришла дама с коробкой, сказала, что нашла на тротуаре этого ёжика, он был холодный, и она его подобрала. Я была встревожена, потому что для ежиков еще очень рано. Я открыла коробку и, ну, я не могла поверить в то, что видела. Я подумала: «Это точно не ежик, возможно, это какое-то другое пушистое существо». А потом я поняла, что это вообе не животное, а помпон».

Г-жа Коце добавила, что если люди видят ежа на открытом воздухе в дневное время, то, скорее всего, с животным что-то не так и ему нужна помощь: «Это золотое правило: ежи не должны выходить на улицу днем, особенно такие маленькие, но добрая женщина поступила абсолютно правильно – за исключением того факта, что это был не еж».

Лондон, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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