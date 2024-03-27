Министерство обороны Великобритании: в войне против России наши боеприпасы и оружие закончатся менее чем за два месяца

Министерство обороны Великобритании признало, что в войне против России у страны закончатся боеприпасы и оборудование менее чем за два месяца.

Дискуссию по поводу чувствительного для Лондона вопроса начал в парламенте член комитета по защите Марк Франсуа. В общении с представителями министерства обороны страны он высказал следующее предположение: «Мы не могли бы сражаться с Россией более пары месяцев в условиях полномасштабной перестрелки, потому что у нас нет боеприпасов и резервов оборудования для этого. Это правда, не так ли?»

Заместитель начальника штаба обороны Великобритании генерал-лейтенант сэр Роб Макгоуэн признал – это так. Хотя тут же было отмечено, что любой подобный конфликт будет вестись вместе с союзниками по НАТО, которые могут коллективно превзойти Россию по вооружению, сообщает Daily Mail.

Ожидается, что в следующем году расходы на оборону Великобритании составят около 2,3 процента ВВП, сообщил премьер страны Риши Сунак в парламенте.

Представители минобороны в ответ напомнили, что военным нужно больше денег на боеприпасы и противоракетные системы, но Риши Сунак отказался сообщить, когда расходы на оборону достигнут необходимых для страны показателей.

В условиях дефицита финансирования заместитель начальника штаба обороны генерал-лейтенант сэр Роб Макгоуэн заявил, что ему придется справиться с «оперативным риском» как получится: «Нам было совершенно ясно, что деньги, которые мы тратим на боеприпасы в данный момент... не соответствуют расходам во всех областях угроз, с которыми мы сталкиваемся. Мы ясно дали понять, что нам нужно потратить больше денег, сверх запланированной программы, на то, что мы называем комплексной противовоздушной обороной».

Лондон, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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