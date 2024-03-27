Более 1600 самолетов пострадали из-за загадочных помех GPS по всей Европе. Как сообщает Daily Mail, с минувшего воскресенья самолеты, летающие над Балтийским морем и вокруг него в Северной Европе, страдают от технических проблем, вызванных помехами. С тех пор о проблемах сообщили 1614 самолетов, в основном – гражданских.

Хотя большинство из них, похоже, происходит в воздушном пространстве Польши, блоги OSINT сообщают, что самолеты, летающие в воздушном пространстве Германии, Дании, Швеции, Латвии и Литвы, также испытывают проблемы с помехами.

Примечательно, что в Белоруссии и в Калининграде, вмешательство в работу летной техники практически не происходит, сообщает британская пресса.

Судя по всему, самолеты страдают от помех в работе GPS, что может сбить с толку пилотов, поскольку это может заставить их поверить, что они находятся в другом месте, чем на самом деле.

Журнал Newsweek сообщил, что рост помех во многом можно отнести на счет Калининградской области, где, как полагают, Россия располагает значительными ресурсами для применения средств радиоэлектронной борьбы.

Источник в обороне Литвы сообщил изданию: «Российские вооруженные силы располагают широким спектром военной техники, предназначенной для создания помех ГНСС (глобальным навигационным спутниковым системам), включая глушение и спуфинг, на различных расстояниях, продолжительности и интенсивности».

Ведущий военный эксперт заявил, что доминирование России в войне с электроникой должно стать «тревожным сигналом» для британских военных.

Доктор Мелани Гарсон, доцент кафедры международной безопасности Университетского колледжа Лондона, рассказала Forces.net: «Раньше у России было преимущество в этом вопросе, и у нее есть необходимость. За последние два года конфликта на Украине Россия фактически активно укрепила свои возможности в этом отношении».

Также высказывается обеспокоенность, что НАТО, в настоящее время, не соответствует возможностями России.

Лондон, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube