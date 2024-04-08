Воды Сены назвали непригодными для олимпийских заплывов

Неправительственная организация Surfrider Foudation выразила обеспокоенность по поводу качества воды Сены, где должны пройти несколько олимпийских мероприятий, после проведения шестимесячной кампании по отбору проб.

Как сообщает газета «Фигаро», из 14 измерений, которые ассоциация провела в период с конца сентября 2023 года по конец марта 2024 года под мостами Александра III и Альма, где будут проводиться соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде, 13 проб оказались с большим превышанием допустимых порогов по безопасности.

С учетом Европейской директивы по плаванию 2006 года и шкал федераций плавания и триатлона концентрация двух бактерий, указывающих на фекальное загрязнение, Escherichia coli и энтерококков, не должны превышать 1000 колониеобразующих единиц (КОЕ)/100 мл в E. coli и 400 КОЕ/100 мл у энтерококков.

Анализы проб Сены показывают концентрации E.coli регулярно выше 2000 КОЕ/100 мл (максимум 7250 под мостом Альмы 7 февраля 2024 г.) и 500 КОЕ/100 мл для энтерококков (максимум 1190 7 февраля).

Анализируемый период не входит в период, предусмотренный для купания в Сене, который будет отведен на летние месяцы. Однако другие анализы, отправленные AFP в начале 2024 года мэрией Парижа, уже показали, что в период с июня по сентябрь 2023 года ни одна из 14 парижских точек отбора проб воды не достигла достаточного уровня качества в соответствии с европейскими директивами.

Столкнувшись с этими «тревожными» результатами , Surfrider выражает «растущую обеспокоенность по поводу качества вод Сены» и указывает на большой риск плаванья в такой воде.

Соревнованиям по триатлону (30 и 31 июля, 5 августа) и плаванию на открытой воде, которое теперь называется марафонским плаванием (8 и 9 августа), по-прежнему угрожают сильные осадки, которые могут привести к ухудшению качества воды в Сене из-за сброса в ее русло смешанных сточных вод. с дождевой водой. В начале августа 2023 года генеральную репетицию соревнований по плаванию на открытой воде пришлось отменить из-за значительного превышения пороговых значений качества воды.

Париж, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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