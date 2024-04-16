В центре Копенгагена сгорела фондовая биржа – ее знаменитый шпиль рухнул

Копенгагенская фондовая биржа, здание, построенное в 17 веке, во вторник пострадало от сильного пожара. В результате ЧП обрушился ее знаменитый шпиль. Изображения напоминают пожар в Соборе Парижской Богоматери, который произошел пять лет назад.

Как сообщают иностранные СМИ, на месте работают датские спасательные службы, а пожарные машины окружают здание, в котором сейчас находится Датская торговая палата, она соседствует с парламентом.

«Мы глубоко потрясены. Пожар вспыхнул в 7:30 утра, и мы до сих пор спасаем все, что можно спасти», – сообщили в соцсетях представители администрации города.

Всех людей, находившихся в здании, удалось эвакуировать, сообщили телеканалу ТВ2 в экстренных службах. Удалось вынести также несколько произведений искусства и картин.

Копенгагенская фондовая биржа была построена по заказу короля Кристиана IV между 1619 и 1640 годами, что делает ее одним из старейших зданий города.

Копенгаген, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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