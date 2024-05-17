Французская полиция застрелила человека, который пытался поджечь синагогу в Руане

В пятницу, 17 мая, полиция застрелила вооруженного нападавшего, пытавшегося поджечь синагогу в городе Руан на севере Франции.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен написал в соцсетях, что поддерживает вмешавшуюся полицию. «Сегодня рано утром полицейские в Руане убили вооруженного человека, явно намеревавшегося поджечь городскую синагогу. Я поздравляю их с оперативностью и смелостью», – сказал Дарманин.

Франция усилила меры безопасности в еврейских учреждениях в ответ на напряженность вокруг продолжающейся войны между Израилем и Газой. В прошлом месяце Дарманин объявил об усилении безопасности в синагогах и еврейских школах.

«По мере приближения Песаха и текущей международной ситуации я поручил местным властям значительно усилить безопасность в местах, которые посещают наши еврейские соотечественники, особенно в отношении синагог и еврейских школ», – написал министр в своих социальных сетях.

Париж, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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