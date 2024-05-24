В Германии сварили пиво из сточных вод. Немецкая компания сделала это для того, чтобы продемонстрировать возможности современной очистки воды. Для изготовления пенного напитка использовалась вода из душевых кабин, раковин и стиральных машин.

Грязная вода проходила три стадии очистки – механическую, биологическую и химическаую. Стадия механической очистки включает сито, пескоотделитель и два первичных осветлителя.

Однако эта вода по-прежнему непригодна для питья, говорит Тобиас Фрюхауф, директор по производству очистных сооружений Вайсенбурга. Поэтому вода должна пройти дополнительную очистку.

Используя передовые технологии, использование сточных вод для приготовления пива экономично и эффективно. «Reuse Brew» еще не поступил в продажу, но уже радует первых пользователей. «Я не вижу никакой разницы с обычным пивом. Это действительно хорошо», – сказал потенциальный будущий покупатель после дегустации пива на выставке в Мюнхене.

Берлин, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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