В Сен-Дени неизвестные бросили гранату – два человека серьезно ранены

Чрезвычайное происшествие в Сен-Дени: двое неизвестных приехали на скутере и бросили гранату в Обервилье. Ранения различной тяжести получили два человека.

У первой жертвы, проезжавшего мимо места происшествия на велосипеде, была оторвана рука и серьезно ранено лицо. Он был доставлен в больницу в очень тяжелом состоянии. У второй жертвы, женщины, находившейся на противоположном тротуаре, был оторван палец, и ее также в экстренном порядке эвакуировали в больницу.

Как сообщает полиция, вечером в четверг примерно 20:30 двое неизвестных подъехали на скутере к углу улицы, в районе, расположенном недалеко от ратуши этого городка на севере Парижа.

По информации другого источника в полиции, один из пассажиров бросил гранату и скрылся на том же скутере.

На месте происшествия у автомобиля, в сторону которого было брошено взрывное устройство (югославская оборонительная граната), были разбиты все окна, спущено колесо и множественные дыры в кузове, сообщил первый источник в полиции. После взрыва в районе была большая паника, отметили в полиции.

Расследование обстоятельств инцидента продолжается.

Париж, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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