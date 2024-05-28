Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью изданию Gazeta Wyborcza не исключил вероятность отправки польских войск на Украину. «Мы не должны исключать никакую возможность», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Поляк, таким образом, стал еще одним в очереди иностранных политиков, которые предлагают отправлять иностранные войска на Украину. К примеру, Эммануэль Макрон ранее заявлял, что в случае, если Россия прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Киева, то на Украину моугт отправится иностранные войска. По его словам, «многие страны» согласились с подходом Франции о возможной отправке войск, сообщают РИА Новости.

Немецкий журнал Spiegel в воскресенье сообщил, что страны Прибалтики и Польша «предупреждают» Германию, что могут ввести войска на Украину, если ситуация будет развиваться неблагоприятным для Киева образом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России «стратегического поражения» Москве тоже хорошо известна.

Варшава, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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