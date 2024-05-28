Французские военные нашли на рыболовном судне 2,5 тонны кокаина

Огромную партию наркотиков нашли на рыболовном судне военные Франции.

Как сообщает «Фигаро», операцию провел экипаж фрегата Ventôse «на основании информации, переданной Главным таможенным управлением» совместно с антинаркотическим управлением страны.

ВМС Франции конфисковали 2,4 тонны кокаина на венесуэльском рыболовном судне в Атлантике, в 820 морских милях (около 1500 км) к северо-востоку от Мартиники, сообщили в понедельник Вооруженные силы на Антильских островах.

Военные, «после этапа перемещения на борту вертолета «Пантера», приступили к посадке на корабль и конфисковали 81 мешок с кокаином», – говорится в пресс-релизе. Члены экипажа и их груз были переданы венесуэльским властям в море.

Незаконный оборот наркотиков особенно интенсивен в зоне Антильских островов и Гайаны, где наркоторговцы используют все средства для перевозки все больших партий наркотиков из Южной Америки в Европу или Соединенные Штаты. Согласно последнему отчету властей, в 2022 году было перехвачено 27,7 тонны кокаина, что на 5% больше, чем в 2021 году, и эта цифра увеличилась в пять раз за 10 лет.

Морской транспорт является основным каналом перевозки кокаина во Франции: было изъято 75,4% его количества, или 16,3 тонны. Более половины (55%) белого порошка, изъятого в 2022 году, поступило с Антильских островов и Гайаны – транзитной зоны перед прибытием в материковую Францию.

Париж, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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