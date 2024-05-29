ВСУ уже несколько раз били западным оружием по старым территориям России

ВСУ уже несколько раз использовали западное оружие для нанесения ударов по территории России, в том числе по Краснодарскому краю. Об этом пишет AFP со ссылкой на осведомленные источники.

Агентство не приводит данные, по каким объектам были нанесены удары. В мае Минобороны России сообщало о неоднократных попытках атак ВСУ по территории Краснодарского края, в том числе беспилотниками самолетного типа.

Ранее немецкие СМИ со ссылкой на источники сообщали, что украинская армия как минимум один раз несанкционированно использовала одну из поставленных Германией систем ПВО Patriot для удара по российским целям. Это якобы вызвало «гневную» реакцию Берлина и Вашингтона, обе страны пригрозили прекратить поставки ракет для ПВО в случае повторения подобного инцидента.

Напомним, что накануне координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 28 мая, заявил, что США знают о желании Киева бить западным оружием по территории России, но такие удары не поддерживают по-прежнему.

Отвечая на соответствующий вопрос, Кирби сказал: «Мы не поощряем применения вооружений, поставляемых США, для нанесения ударов вглубь России и не способствуем этому».

Со своей стороны заместитель пресс-секретаря американского минобороны Сабрина Сингх на брифинге в Пентагоне заявила, что США верят, что у Украины есть возможность добиться успехов на поле боя и без нанесения ударов вглубь российской территории.

между тем, президент Франции Макрон накануне сообщил о том, что поддерживает желание Киева бить по территориям России в рамках оборонительных маневров.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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