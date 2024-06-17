Фон дер Ляйен получит поддержку от лидеров стран ЕС для похода на второй срок

Урсула фон дер Ляйен получит поддержку лидеров стран ЕС в ходе своего выдвижения в качестве главы Еврокомиссии на второй срок.

Как сообщают европейские СМИ, данный вопрос будет поднят на неформальной встрече в Брюсселе в понедельник вечером.

Лидеры ЕС планируют высказаться в пользу продления полномочий Урсулы фон дер Ляйен на второй пятилетний срок.

Отмечается, что эта неформальная встреча должна стать своего рода прелюдией к формальному саммиту 27-28 июня, на котором должно быть достигнуто окончательное соглашение по новому главе ЕК.

По данным СМИ, на неформальной встрече в Брюсселе будут также обсуждаться кандидатуры на должности главы Евросовета и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Кандидатом на должность главы Евросовета источники называют бывшего премьер-министра Португалии Антониу Кошта, а на должность главы евродипломатии – премьер-министра Эстонии Каю Каллас.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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