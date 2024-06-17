В Средиземном море выловили почти 2,5 тонны пыльцы каннабиса

Более двух тонн пыльцы каннабиса было изъято в субботу в Средиземном море у побережья Каталонии в ходе совместной франко-испанской операции.

«Это одна из крупнейших конфискаций французскими властями в Средиземноморье за ​​последние годы», – сообщили агентству «Франс Пресс» в префектуре Средиземноморского региона. Предыдущий рекорд составлял 4,2 тонны смолы каннабиса, но в районе, значительно южнее данного участка моря.

Быстроходный катер с грузом встретили французский таможенный патрульный катер, а также три быстроходных испанских катера и испанский вертолет. «В начале вечера был отдан приказ о захвате. Торговцы немедленно скрылись, выбросив пакеты с наркотиками в море», – заявили французские власти.

Но все ресурсы, задействованные в этом районе, позволили собрать 61 тюк, что в общей сложности составило 2,44 тонны пыльцы каннабиса, сообщает «Франс Пресс».

Изъятые наркотики были переданы испанским властям.

Париж, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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