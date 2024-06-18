В Каннах дорогие часы воруют прямо с рук туристов

На Лазурном берегу и, в частности, в Каннах снова начался сезон краж дорогих часов приехавших на курорт гостей. В частности, на прошлой неделе у двух иностранных туристов сорвали часы неизвестные на скутере. Догнать их не удалось.

Власти отмечают, что всего в этом году зафиксированы уже около десяти подобных краж. Два эпизода, в частности, произошли на полях Каннского фестиваля.

На прошлой же неделе первым своего дорого имущества лишился турист из Саудовской Аравии. Инцидент произошел перед знаменитым отелем Carlton в Каннах. Мужчина ждал такси около 22:30, когда к нему на скутере подъехал преступник, сорвал часы Richard Mille стоимостью 370 000 евро, а затем на полной скорости скрылся в ночи. Потерпевший не хотел идти в полицию, но расследование все же было открыто.

Другая кража произошла прямо на бульваре Круазетт в минувшую субботу около 20:45. Пара немецких туристов прогуливалась, когда к 62-летнему мужчине приблизился преступник и сорвал с него часы Patek Philippe на сумму около 80 000 евро. Скрыться вору помог его сообщник на скутере. Полиция Канн также начала расследование.

Кражи дорогих часов очень раздражают местные власти. В частности, мэр Канн Давид Лиснар призвал к «реальному плану действий» по прекращению «этого безобразия». В итоге удалось договориться, что с 1 июля расследования по поиску виновных в кражах будут поручены межведомственной службе судебной полиции, уточняет газета «Фигаро».

Канны, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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