Британский актер Иэн Маккеллен госпитализирован после падения со сцены

Известный британский актер Иэн Маккеллен попал в больницу после падения со сцены. Как сообщает «Daily Mail», инцидент произошел в минувший понедельник во время театрального представления в Вест Энде Лондоне.
Маккеллен был задействован в постановке театра Ноэля Кауарда Player Kings («Игроки-короли»). Он оступился и упал во время исполнения боевой сцены. Как сообщают зрители, снизу тут же раздалисть громкие крики актера и просьбы помочь ему.
Из зала актера вынесли на носилках. Спектакль был остановлен.
Как сообщает «Daily Mail», представители актера сообщили, что он находится в хорошем настроении и должен быстро поправиться.
Иэну Маккеллену 85 лет. Мировую славу ему принесла роль Гэндальфа в кинотрилогиях «Властелин колец» и «Хоббит».
Москва, Елена Васильева
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