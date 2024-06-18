В Париже пытались ограбить очередной люксовый магазин

В Париже предпринята попытка ограбления очередного люксового магазина. В понедельник около пяти утра неизвестный на автомобиле Peugeot 308 намеренно врезался задом в витрину Monogram на авеню Виктора Гюго в 16 округе. Однако попасть в сам магазин, торгующий люксовым винтажом, и что-то там взять преступник не успел, потому что на место прибыла полиция. Налетчик скрылся, преследование его автомобиля было безуспешным.

Место происшествия посетила Служба ночного судебного разбирательства (STJN), расследование продолжается, уточняет «Фигаро».

В последнее время роскошные магазины стали новой мишенью для грабителей, напоминает издание. В понедельник, 10 июня, бутик Chanel, расположенный на авеню Монтень, 42 (8-я улица Парижа), также подвергся нападению – у него вышибли входную группу. Водителю и трем сообщникам удалось украсть несколько предметов роскоши.

Тремя неделями ранее ювелирный магазин Harry Winston, также расположенный на авеню Монтень, подвергся вооруженному ограблению. Преступники проникли туда на двухколесном транспортном средстве и уехали с награбленным, оцениваемым в несколько миллионов евро.

Париж, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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