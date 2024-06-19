Русские хакеры хотели помешать полякам смотреть футбольный матч Польша – Нидерланды

Русские хакеры пытались помешать полякам смотреть футбол. Об этом сообщил заместитель министра цифровизации Польши Павел Ольшевский. По его словам, имела быть кибератака, призванная сорвать показ матча чемпионата Европы по футболу.

Якобы, произошло это в минувшее воскресенье – сразу после начала трансляции футбольного матча между сборными Польши и Нидерландов наблюдалась кибератака на интернет-сервисы Польского телевидения.

«Это была DDOS-атака, направленная на отключение сервиса, то есть на то, чтобы сделать невозможным просмотр матча через интернет польским гражданам... Все следы ведут в Россию», – сказал Ольшевский в эфире радиостанции RMF FM.

«Эта атака была очень быстро отражена», – добавил он.

При этом замминистра не привел доказательств российского вмешательства в интернет-вещание Польского телевидения, отмечает РИА Новости.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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