Во Франции 12-летняя девочка подверглась групповому изнасилованию за то, что она еврейка

Во Франции началось расследование возможного антисемитского изнасилования, жертвой которого стала 12-летняя девочка.

Предполагаемые нападавшие – трое подростков в возрасте от 12 до 14 лет, сообщает Le Parisien.

По данным издания, девочка в сопровождении родителей сообщила в полицейский участок Курбевуа, пригорода Парижа, что ее изнасиловали. Она рассказала, что была с подругой, когда трое сверстников, в том числе ее бывший парень, которому тоже 12 лет, отвели ее в заброшенный ангар, а затем избили и оскорбили из-за ее религии. Жертву также изнасиловали несколькими способами, угрожали смертью.

Проведенное прокуратурой расследование позволило установить предполагаемых виновников насилия – им 12, 13 и 14 лет. Все трое были арестованы и помещены под стражу, самого младшего отправили в центр для несовершеннолетних. Обвинения, которые им предъявлены, являются серьезными: от сексуального насилия при отягчающих обстоятельствах до угроз смертью. Причем, все они усугубляются тем фактом, что они были совершены в связи с принадлежностью жертвы к какой-либо религии. Трое несовершеннолетних частично признали бы свою вину, заявив, что действовали «из мести», утверждает Le Parisien, поясняя, что бывший парень жертвы был бы «очень зол, потому что девушка скрыла от него, что она из еврейской семьи и исповедует иудаизм».

В мобильном телефоне мальчика были обнаружены антисемитские фразы и изображения, в том числе сожженный израильский флаг. Другой из предполагаемых преступников признался полиции, что ударил жертву, потому что она использовала оскорбительные слова в адрес Палестины. Пострадавшую доставили в медико-правовой центр, где гинекологическое обследование подтвердило факт примененного насилия.

Париж, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube