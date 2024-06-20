В Париже за нанесение граффити «Миражи для Украины» в виде самолетов-гробов арестованы два человека

Очередной граффити-скандал в Париже. Два человека были арестованы в ночь со среды на четверг за нанесение рисунков краской на здание, где базируется редакция газеты «Фигаро».

Трафаретные рисунки представляют собой копию карикатуру из сатирического журнала «Шарли Эбдо» – это самолеты-гробы с надписью «Миражи для Украины». Таким образом журнал чуть более недели назад отреагировала на инициативу французских властей в перспективе отправить на Украину военные самолеты «Мираж-5».

Как сообщает газета «Фигаро», помимо граффити с самолетом-гробом, на стене здания редакции также появились надписи «Остановите смерть сейчас».

В своих первых показаниях подозреваемые просто указали, что третье лицо заплатило им 100 евро за работу.

Напомним, что в начале июня были арестованы три человека, подозреваемых в том, что они являются авторами табличек с изображением гробов с надписью «Французский солдат в Украине» на улицах 7-го округа.

Париж, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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