ЕС принял очередной пакет санкций против России

Евросоюз принял очередной, 14-й по счету, пакет санкций против России. Он включает в себя ограничения на транзит российского СПГ через европейские порты, кроме того, он включает в себя 116 физических и юридических российских лиц.

Также введены рестрикции в отношении так называемого «теневого флота» России, куда Совет ЕС включил список из 27 судов.

Также страны Евросоюза ввели санкции против компаний из Казахстана, Киргизии, Китая, Турции и ОАЭ. Якобы, они помогают России обходить наложенные ограничения. При этом Совет ЕС обязал свои компании следить, чтобы их партнеры в третьих странах не нарушали европейские санкции.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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