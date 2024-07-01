Неизвестный облил кислотой посетителей немецкого кафе

Несколько человек получили ранения в результате нападения с использованием кислоты в кафе в западногерманском городе Бохум.

«В воскресенье около 15:25 в кафе вошел мужчина и вылил едкую жидкость на гостя, сидевшего за столиком на открытой площадке, в результате чего потерпевший серьезно пострадал», – говорится в пресс-релизе местной полиции.

Также пострадали женщина, сидевшая с ним за столиком, и официантка.

По данным полиции, в ходе операции четыре полицейских и двое пожарных, которые вступили в контакт с жидкостью, также получили химические травмы.

Преступник сначала скрылся, но вскоре был арестован неподалеку.

Мотив инцидента пока неясен. Полиция проводит расследование.

Берлин, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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