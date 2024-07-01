Неизвестный облил кислотой посетителей немецкого кафе

Несколько человек получили ранения в результате нападения с использованием кислоты в кафе в западногерманском городе Бохум.
«В воскресенье около 15:25 в кафе вошел мужчина и вылил едкую жидкость на гостя, сидевшего за столиком на открытой площадке, в результате чего потерпевший серьезно пострадал», – говорится в пресс-релизе местной полиции.
Также пострадали женщина, сидевшая с ним за столиком, и официантка.
По данным полиции, в ходе операции четыре полицейских и двое пожарных, которые вступили в контакт с жидкостью, также получили химические травмы.
Преступник сначала скрылся, но вскоре был арестован неподалеку.
Мотив инцидента пока неясен. Полиция проводит расследование.
Берлин, Елена Васильева
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