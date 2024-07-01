На итальянской таможне обнаружено сырье для изготовления 63 млн таблеток МДМА

На итальянской таможне изъято более шести тонн химических прекурсоров, которые позволили бы произвести более 63 миллионов таблеток МДМА. Об этом сообщает итальянская таможенная полиция в пресс-релизе в понедельник, 1 июля.

Компоненты для изготовления наркотиков поступили из Китая.

По предварительным данным, товар заказал итальянский предприниматель из Милана, а двое граждан Китая арестованы в Нидерландах как потенциальные получатели запрещенного груза.

Конфискация была произведена в аэропорту Мальпенса в Милане во время досмотра товаров, заявленных таможне как содержащие «полиэфирное порошковое покрытие», но на самом деле содержащих «зерна белого порошка и желтоватые хлопья», не соответствующие требованиям к грузу.

Порошок, проанализированный в лаборатории, оказался продуктом-прекурсором экстази.

Груз должен был пройти через компанию со штаб-квартирой в Милане и складами в Варезе, а затем он должен был отправиться в Нидерланды.

Голландские полицейские, с которыми связались итальянские коллеги, помимо ареста двух подозреваемых, выявили место хранения наркотиков, где были изъяты десятки килограммов экстази, кетамина, метиламина и гашиша.

Милан, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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