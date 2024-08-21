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Среда, 21 августа 2024, 13:05 мск

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Алена Делона похоронят 24 августа в строжайшей конфиденциальности

Семья умершего Алена Делона определилась с датой похорон. Актера предадут земле в эту субботу, 24 августа, около 17:00 в Души, в присутствии троих его детей и примерно четырех десятков гостей.

По желанию актера, который не хотел проводить в его честь национальную или политическую церемонию, его похоронят около 17:00 в часовне, которую он сам построил около двадцати лет назад рядом со своим домом. Рядом с часовней погребены 35 его собак. Похороны проведет епископ Ди Фалько.

Как и хотел Ален Делон, похороны пройдут в строжайшей конфиденциальности.

Напомним, что знаменитый французский актер скончался 18 августа 2024 года.

Париж, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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