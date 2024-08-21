Пассажирам рейса Касабланка – Манчестер уже неделю не отдают багаж из-за тараканов

Путешественники рейса Royal Air Maroc с рейса Касабланка – Манчестер попали в очень странную и неприятную ситуацию. Уже неделю они не могут получить свой багаж. По прилету из Касабланки 15 августа технически службы аэропорта в Манчестере выяснили, что багажное отделение самолета заполонили тараканы, сообщает британское издание The Independent. Поэтому компания решила не выгружать чемоданы.

«Ни одному сотруднику не разрешалось приближаться к нему по соображениям здоровья и безопасности», – объясняет путешественница, лишившаяся своего багажа, Карен Ги.

Как выясняется, зараженный тараканами багаж вернули самолетом в Касабланку и выгрузили в аэропорту Мохаммеда V. Там он и находится до сих пор.

Между тем, самолет возобновил полеты в обычном режиме. Боинг 737 марокканской компании летал в Женеву и Париж. Он даже вернулся в Манчестер в это воскресенье, 18 августа. Но без чемоданов. По данным The Independent, в понедельник, 19 августа, утром устройство AirTag Карен Ги (устройство определения местоположения Apple, позволяющее находить потерянные вещи) показало, что багаж не сдвинулся с места и так и находится в Касабланке.

И среди некоторых путешественников растет беспокойство. «У меня чемодан с мягкими стенками Antler, поэтому я очень обеспокоен тем, что тараканы могут легко найти способ отложить в нем яйца или что-то еще», – сказала Карен Ги представителям британских СМИ. «Конечно, я хотела бы вернуть свои вещи, но я не хочу рисковать, забирая их домой. Я спросила коллег, что мне делать, и общий ответ был такой: перестраховаться и просто сжечь их», – добавляет она.

Последний рейс между Касабланкой и Манчестером состоялся во вторник. На начало дня пассажиры еще не получили информацию о своем багаже. Марокканская компания, с которой связались в эту среду по поводу возврата багажа в британский город, пока не ответила на вопросы СМИ.

Манчестер, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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