ЕС заплатит 20 млн евро за лучшую жизнь для датских свиней

Европейская комиссия выделила примерно 20 миллионов евро для Дании. Деньги пойдут на улучшение качества жизни местных свиней.

Как поясняется в сопроводительных документах, программа финансовой помощи направлена ​​на поддержку свиноводов в реализации профилактических мер по снижению риска откусывания свиньями хвостов друг у друга на фоне стресса и некомфортных условий жизни.

Финансирование обяжет датских фермеров усилить надзор за своими свиньями, обеспечить их достаточным количеством мест для приема пищи, водопоев, мест для выпаса и отдыха.

Финансирование будет осуществляться до 31 декабря 2029 года, прямые гранты и субсидируемые услуги (такие как обучение и развитие) доступны для покрытия до 100% приемлемых расходов.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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