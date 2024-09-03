Volkswagen может закрыть свои заводы в Германии – они не выдерживают конкуренции с китайцами

Volkswagen впервые за свою 87-летнюю историю рассматривает возможность закрытия заводов в Германии, поскольку собирается еще больше сократить расходы на фоне растущей конкуренции со стороны китайских производителей электромобилей.

Как сообщает CNN, в своем заявлении немецкий автопроизводитель констатировал, что не может исключить закрытие заводов в своей родной стране. Другие меры по «защите будущего» компании включают попытку расторгнуть соглашение о защите занятости с профсоюзами, которое действует с 1994 года.

«Европейская автомобильная промышленность находится в очень сложной и серьезной ситуации, – заявил генеральный директор Volkswagen Group Оливер Блюме. – Экономическая среда стала еще жестче, и на европейский рынок выходят новые конкуренты. Германия, в частности, как место производства, все больше отстает с точки зрения конкурентоспособности».

Volkswagen, который в конце прошлого года начал сокращать расходы на €10 млрд ($11,1 млрд), теряет долю рынка в Китае, своем крупнейшем рынке. В первой половине года поставки клиентам в этой стране упали на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Операционная прибыль группы упала на 11,4% до €10,1 млрд ($11,2 млрд).

Неудовлетворительные результаты в Китае объясняются тем, что компания проигрывает местным брендам электромобилей, в частности BYD, которые также представляют растущую угрозу ее бизнесу в Европе.

«Наша главная сфера деятельности – сокращение расходов», – сказал Блюм аналитикам на конференции по доходам в прошлом месяце, упомянув запланированные сокращения расходов на завод, цепочку поставок и рабочую силу. «Мы выполнили все необходимые организационные шаги. И теперь речь идет о расходах, расходах и расходах», – добавил он.

Планы Volkswagen по сокращению расходов столкнутся с серьезным сопротивлением со стороны представителей трудящихся, которые занимают почти половину мест в наблюдательном совете компании – органе, который назначает исполнительных директоров.

IG Metall, один из самых влиятельных профсоюзов Германии, в понедельник обвинил в недостатках компании неэффективное управление и пообещал бороться за сохранение рабочих мест.

«Сегодня совет директоров представил безответственный план, который потрясает самые основы Volkswagen, серьезно угрожая рабочим местам и местам расположения», – заявил в своем заявлении ведущий переговорщик IG Metall Торстен Грегер.

«Такой подход не только недальновиден, но и крайне опасен – он рискует разрушить сердце Volkswagen… Мы не потерпим планов, которые компания строит за счет рабочей силы».

По данным последнего отчета о доходах компании Volkswagen, по всему миру работают около 683 000 человек, в том числе около 295 000 человек – в Германии.

Генеральный директор Volkswagen Passenger Cars Томас Шефер заявил, что компания по-прежнему привержена Германии «как месту ведения бизнеса». Он добавил, что VW срочно начнет переговоры с представителями сотрудников, чтобы изучить возможности «устойчивой реструктуризации бренда».

«Ситуация крайне напряженная и не может быть решена простыми мерами по сокращению расходов», – заявили в Volkswagen.

Берлин, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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