На Монблане третий день ищут четырех туристов

Итальянские и французские спасатели с субботы пытаются спасти четырех туристов, которые, по всей видимости, застряли на Монблане. Это пара итальянцев и двое корейцев, пишет Corriere della Sera. Из-за непогоды спасатели не смогли добраться до застрявших итальянцев, зовувших на помощь. Положение пропавших корейцев вообще никому не известно.

Пара итальянцев обратилась за помощью в субботу днем. Она утверждала, что не смогла спуститься с горы из-за ухудшения погодных условий и плохой видимости. Туристы застряли на высоте 4500 метров над уровнем моря. Спасатели пытались добраться до них как с итальянской, так и с французской стороны, но попытки не увенчались успехом из-за непогоды. По данным Corriere della Sera, пара больше не отвечает на телефонные звонки, поскольку, по всей видимости, у них сели телефоны. Сегодня утром спасательная операция продолжилась.

В случае с корейцами все еще сложнее – их точное местонахождение не известно никому. Спасатели опасаются, что застрявшие туристы могут умереть на горе от переохлаждения.

За последние месяцы власти зафиксировали ряд смертей туристов на Монблане. Виноваты в происшествиях плохая погода, неопытность посетителей, их плохое снаряжение и невезение.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube