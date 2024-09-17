Португалия запросила у Европы помощь на борьбу с пожарами

Португалия обратилась к своим европейским партнерам за помощью в тушении серии пожаров, бушующих в стране. В результате их десятки человек получили ранения, сгорели дома, а на севере страны блокированы огнем десятки шоссе. «Ситуация не вышла из-под контроля, но она очень сложная. Это будет сложный день, и завтра тоже», – заявил национальный командующий гражданской защитой Андре Фернандес.

Таким образом, Португалия «запросила поддержку европейского механизма гражданской защиты», чтобы получить больше воздушных ресурсов для тушения пожаров, в то время как в стране уже имеется около тридцати самолетов-бомбардировщиков и вертолетов. Сегодня первые два самолета пришлет Франция.

Согласно отчету, предоставленному гражданской обороной, лесные пожары, бушующие с этих выходных, травмировали по меньшей мере 12 пожарных, в том числе двое пострадали серьезно. Эвакуированы около 70 человек.

Самый крупный пожар бушует с полудня воскресенья возле Оливейра-де-Аземейш, там работает около 600 пожарных.

Как отмечают СМИ, в Португалии до сих пор было относительно спокойное лето: до конца августа выгоревшая площадь составила 10 300 гектаров – это в семь раз меньше, чем в среднем за последние 10 лет. После смертоносных пожаров 2017 года, в результате которых погибло более сотни человек, иберийская страна в десять раз увеличила инвестиции в профилактику и удвоила свой бюджет на борьбу с лесными пожарами.

Пиренейский полуостров сильно страдает от глобального потепления, а вызываемые им волны тепла и засухи способствуют возникновению лесных пожаров.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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