В Праге столкнулись два пассажирских поезда – есть пострадавшие

Сегодня утром Праге в Либнах на линии между станцией Высочаны и главным вокзалом столкнулись два пассажирских поезда. Душан Гавенда, пресс-секретарь Железнодорожной администрации, сообщил, что один из пассажирских поездов столкнулся с поездом, который стоял.

По данному факту полиция уже открыла дело по статье «Халатность». По оперативной информации, в ходе инцидента пострадало 15 человек, все раны – легкие. Движение поездов на направлении остановлено.

Спасательная служба Праги сообщила, что направила на место происшествия специальный автомобиль Fénix и несколько спасательных бригад. Она объявила план действий при чрезвычайных ситуациях. На месте происшествия работают пражские и железнодорожные пожарные, которые эвакуируют пассажиров и убирают оба состава с путей.

Прага, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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