Только 25% французов считают Макрона хорошим президентом. Как сообщает газета «Фигаро», замеры рейтинга главы государства были проведены на днях и свидетельствуют об абсолютном рекорде непопулярности Макрона за семь лет его работы на посту главы государства. Одновременно с этим 39% принявший участие в опросе французов считают Мишеля Барнье хорошим премьером. Однако в таком выделении Мишеля Барнье нет ничего личного, считают авторы опроса. По их словам, французы больше уважают его как человека, но не приписывают ему какой-либо реальной силы действовать: около 61% респондентов ожидают, что скорее Эммануэль Макрон будет «управлять Францией», недели Мишель Барнье.

Париж, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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