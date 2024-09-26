Они такие милые: Илона Маска заподозрили в романе с Джорджией Мелони

Илон Маск и Джорджия Мелони спровоцировали ажиотаж в СМИ. Журналисты заподозрили самого богатого человека в мире в романе с первой женщиной-премьером Италии.

На фотографиях, опубликованных в Интернете, бизнесмен и премьер-министр Италии смотрят друг другу в глаза на церемонии вручения премии Global Citizen Awards в Нью-Йорке в понедельник, когда Маск вручал Мелони почетную награду.

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Найдите того, кто смотрит на вас так же, как премьер-министр Италии Джорджия Мелони смотрит на Илона Маска», – написал один из пользователей социальной сети, принадлежащей Маску, поделившись фотографией бизнесмена, касающегося плеча Мелони.

Газета New York Post в оценке присходщего зашла так далеко, что назвала это событие «публичной интимной связью» между самым богатым человеком в мире и первой женщиной-премьер-министром Италии.

Однако когда фотографии начали распространяться в его социальных сетях, Маск отрицал, что у него были какие-либо любовные отношения с Мелони на официальном мероприятии.

«Я был там с мамой. Никаких романтических отношений с премьер-министром Мелони нет», – написал Маск в своей соцсети в ответ на публикацию фотографии, на которой они смотрят друг другу в глаза за банкетным столом, с шутливой подписью: «Мы все знаем, что произошло дальше».

Маск и Мелони уже встречались несколько раз: в июне прошлого года премьер-министр Италии принимала миллиардера в своей официальной резиденции в Риме.

Затем в декабре он вернулся в страну, где выступил на политическом фестивале, организованном крайне правой партией Мелони «Братья Италии».

СМИ, ранее они обсуждали общую озабоченность в снижении рождаемости на Западе и позитивный потенциал искусственного интеллекта.

Мелони, которая рассталась со своим давним партнером Андреа Джамбруно после того, как он сделал непристойные комментарии на итальянском телевидении в 2023 году, даже попросила Маска вручить ей премию Global Citizen Award от аналитического центра Atlantic Council.

В кратком выступлении перед вручением награды Маск сказал, что Мелони является «человеком, который еще красивее внутри, чем снаружи».

«Это не всегда можно сказать о политиках», – пошутил он, назвав ее «искренней, честной и вдумчивой».

Лидер итальянских правых ответила, что американский предприниматель – «драгоценный гений», прежде чем приступить к изложению своего видения западного консерватизма. В своей речи Мелони предложила патриотизм «лучшим ответом на упадок», бросая вызов представлениям о «неизбежном упадке Запада».

Маск кивал во время ее речи, а когда она закончила, встал, чтобы поаплодировать.

Рим, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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