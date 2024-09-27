Два итальянских врача обманули украинскую модель, заставив «полечиться» за 4 млн евро

Апелляционный суд Милана сегодня подтвердил решение суда против Марилены Пиццуто, одного из популярных среди VIP-персон косметических хирургов, и против ее мужа Санто Джентилкоре, обвиненного в мошенничестве.

Согласно обвинению, два итальянских врача обманули украинскую модель и бизнесменшу Оксану Мороз, поставив ей в период с 2016 по 2018 год диагноз склеродермия. Это серьезное кожное заболевание, которого на самом деле у нее не было. Лечить несуществующее заболевание врачи предложили украинке инновационной терапией. Сообщается, что украинке сделали 22 операции стоимостью почти 4 миллиона евро по замене поврежденных мышц тканями, воспроизведенными в лаборатории с ее собственной ДНК. На самом деле, согласно обвинению, пациентке вводили все это время всего лишь смесь витаминов, минералов и коллагена, которую можно было приобрести в аптеке.

Отмечается, что осужденные врачи – популярные и востребованные среди випов, в том числе их услугами пользовалась певица Мадонна.

По решению суда, врачи-мошенники получили 2,5 года лишения свободы и должны выплатить украинке 3 млн евро. Адвокат потерпевшей уже сообщил, что деньги, полученные от обвиняемых, будут потрачены на благотворительность.

Рим, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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