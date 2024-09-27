НАТО разместит штаб сухопутных войск в 140 км от границы с Россией

НАТО планирует разместить свой штаб сухопутных войск в Северной Европы в финском городе Миккели. Таким образом, центр принятия решений альянса будет находиться в 140 км от границы с Россией, сообщил на брифинге сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

«Мы предложим разместить подштаб сухопутных войск [НАТО] в Миккели», – сказал Хяккянен.

В Миккели уже располагается штаб Сухопутных войск Финляндии. Ранее сообщалось, что в мирное время штаб будет планировать и осуществлять учебные мероприятия НАТО в регионе. Создаваемая организация, так называемый штаб повышенной готовности, будет работать круглосуточно и подчиняться штаб-квартире в Норфолке на восточном побережье США, уточняет ТАСС.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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