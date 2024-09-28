Нидерланды отправляют на Украину свои старые F-16

Нидерланды вывели из эксплуатации старые истребители F-16. Теперь они получат новую жизнь на Украине, заявил в пятницу министр обороны страны Рубен Брекелманс.

«В Нидерландах состоялся прощальный полет культового F-16. После 45 лет верной службы и множества миссий самолет получит новую жизнь на Украине и в Румынии», – написал Брекелманс в соцсети.

Ранее сообщалось, что Королевские военно-воздушные силы Нидерландов выведут из эксплуатации все старые истребители F-16 и заменят их на более новые F-35. Старые F-16 Гаага ранее решила отдать Украине. Всего страна обещала передать Киеву 24 самолета F-16, однако власти королевства не разглашали информацию о том, сколько на данный момент F-16 они отправили Украине, уточняют РИА Новости.

Минобороны Нидерландов также планировало направить 18 таких истребителей в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии.

Гаага, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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